— Клуб намерен использовать классический ромб в рамках программы мероприятий по 100-летию клуба. Мы обсуждаем с Nike, что старый логотип клуба станет элементом юбилейной формы с элементами ретростиля. Сейчас речь не идёт о замене одного логотипа другим, — рассказал генеральный директор в интервью "Чемпионату".
Газизов отметил, что для дальнейшего использования старого логотипа, этот момент нужно обсудить с болельщиками "красно-белых" и представителями СМИ.
Напомним, ранее появилась информация, что "Спартак" вернётся к старой эмблеме в 2022 году. Классический ромб был эмблемой клуба до 1997 года, в нём не было футбольного мяча, как в нынешнем.
Газизов объяснил, для чего "Спартак" хочет вернуть старую эмблему в 2022 году
Генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов подтвердил, что клуб хочет вернуться к старому логотипу в 2022 году.
Фото: "СЭ"
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