— Академия "Спартака" получит около 85,5 тыс. евро. С учетом того, что "Аталанта" будет выплачивать деньги "Локомотиву" несколькими траншами, мы также будем получать выплаты не единовременно, — рассказал в интервью ТАСС глава департамента по коммуникациям "Спартака" Антон Фетисов.
24-летний Миранчук в начале сентября подписал долгосрочный контракт с итальянской командой. "Аталанта" заплатила "Локомотиву" за переход 14,5 млн евро. Пока россиянин не может помочь своей команде, так как продолжает восстановление от травмы.
Алексей и Антон Миранчук перед переходом в академию "Локомотива" занимались в "Спартаке".
Известно, сколько получит "Спартак" от "Аталанты" за участие в воспитании Миранчука
Московский "Спартак" получит выплату от итальянской "Аталанты" за воспитание полузащитника Алексея Миранчука.
Фото: ФК "Локомотив"
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