— Когда посмотрел дерби, то понял, что это тоже был спектакль. Только футбольный. Счет я уже знал перед тем как начал смотреть эту игру, но все равно не мог оторваться от экрана, — цитирует актёра Sportbox.
Белоцерковский рассказал, что смотрел матч в записи, так как в этот момент у него было спектакль. Он заявил, что больше всего в игре ему понравился нападающий "Локомотива" Фёдор Смолов, который забил единственный гол в матче.
Актёр Белоцерковский: ЦСКА и "Локомотив" показали футбольный спектакль
Фото: архив Дмитрия Белоцерковского
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