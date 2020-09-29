"Первое место "Спартака", разделенное с "Зенитом" после девяти туров, - заявка на борьбу за чемпионство. Еще до начала сезона я говорил, что красно-белые будут сражаться и не должны опуститься ниже третьего места с этим составом. В прошлом сезоне играла роль обстановка вокруг команды: и пенальти, и все остальное. Сейчас и команда хорошо смотрится, и судьи не мешают", - сказал Мостовой.
В текущем сезоне РПЛ "Спартак" занимает второе место в турнирной таблице, набрав 20 очков.
В следующем туре красно-белые сыграю на своем поле с "Зенитом". Встреча пройдет 3 октября и начнется в 19:00 мск.
Источник: ВсеПроСпорт
Мостовой заявил, что "Спартак" будет сражаться за чемпионство
Бывший полузащитник "Спартака" Александр Мостовой поделился своим мнением об игре красно-белых.
Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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