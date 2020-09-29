"Если Кульчий или еще подобный ****** (плохой тренер), вытянутый из молодежки или второй команды выведет "Динамо" хоть на одну игру даже пусть в статусе и.о., то становлюсь болельщиком "Спартака". Меня уже ******* (утомило), что профессиональную команду доверяют каким-то бездарным физрукам с улицы", - написал Мэддисон в Твиттере.
Сегодня Новиков покинул пост главного тренера "Динамо", а руководить командой в ближайшем матче 10-го тура РПЛ с "Краснодаром" будет Александр Кульчий, который назначен исполняющим обязанности главного тренера "Динамо".
В текущем сезоне РПЛ "Динамо" занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 14 очков.
Блогер Илья Мэддисон заявил, что в "Динамо" доверяют "бездарным физрукам с улицы"
Блогер Илья Мэддисон прокомментировал отставку главного тренера "Динамо" Кирилла Новикова.
Фото: ФК "Динамо"
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