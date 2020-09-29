- С Кутеповым работал только месяц, но могу сказать так: есть ведущий футболист, а есть ведомый. Со стороны кажется, что Кутепову проще, когда рядом с ним опытные партнёры или более мастеровитый игрок. Тогда на Илью оказывается меньше давления и он может проявить свои способности. Возможно, Кутепов ещё не созрел - обычно защитники созревают к 30 годам, - цитирует Игнашевича "Чемпионат".
Напомним, Игнашевич и Кутепов составляли основную пару центральных защитников на чемпионате мира в 2018 году в России. Вместе со сборной они дошли до четвертьфинала, в котором уступили хорватам в серии пенальти. Всего на счету Кутепова 12 игр за национальную команду.
За "Спартак" в нынешнем сезоне Илья провел по 90 минут в кубковом матче с "Родиной" и игре чемпионата с "Рубином". В минувшем туре РПЛ во встрече с "Тамбовом" 27-летний футболист был заменен на 53-й минуте. В минувшем сезоне Кутепов принял участие в 11 матчах РПЛ, не отметившись результативными действиями.
Игнашевич: возможно, Кутепов ещё не созрел
Главный тренер московского "Торпедо" Сергей Игнашевич поделился мнением об игре защитника "Спартака" Ильи Кутепова.
Фото: ФК "Спартак"
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