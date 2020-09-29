- Я общаюсь с Адольфо, мы друзья. Он говорит мне, что счастлив в ЦСКА и отлично проводит время.
Я, конечно, обращаю внимание на предложения от зарубежных клубов, но мне нужно подождать, когда придёт предложение, которое принесёт пользу мне и клубу, - цитирует Веру golazoargentino.com.
8 сентября ЦСКА сыграл товарищеский матч с тульским "Арсеналом". Встреча завершилась со счетом 1:0. На 90-й минуте Гайч забил гол. Это первый мяч аргентинца за ЦСКА. В официальных играх он пока не забивал.
ЦСКА выкупил трансфер 21-летнего Гайча у "Сан-Лоренцо" 5 августа за 8,5 млн евро. В шести матчах чемпионата России аргентинец не сумел отметиться результативными действиями.
Хавбек "Аргентинос Хуниорс" Вера: Гайч счастлив в ЦСКА и отлично проводит время
Полузащитник "Аргентинос Хуниорс" Фаусто Вера рассказал об общении с нападающим ЦСКА Адольфо Гайчем.
Фото: ФК ЦСКА
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