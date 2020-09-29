- "Динамо" нужен жесткий тренер. Я знаю только одного жесткого тренера в нашем отечестве - Черчесов. Бердыев, наверное, тоже к этому относится. В "Динамо" нужна авторитарная рука. Футболист работает за немеренные деньги, которые должен отрабатывать. Они не создают никакого продукта. Больше того - они не создают никакого удовольствия для зрителей, кроме расстройства, - цитирует Лещенко "СЭ".
Станислав Черчесов с 2016 года руководит сборной России по футболу. Под его руководством национальная команда добралась до четвертьфинала ЧМ-2018 в России, а также прошла в групповой этап Евро-2020. Черчесов руководил "Динамо" с 2014 по 2015 год.
Сегодня, 29 сентября, Кирилл Новиков покинул пост главного тренера "Динамо", а руководить командой в ближайшем матче 10-го тура РПЛ с "Краснодаром" будет Александр Кульчий, который назначен исполняющим обязанности главного тренера бело-голубых.
В текущем сезоне РПЛ "Динамо" занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 14 очков. Вчера, 28 сентября, московская команда потерпела поражение в матче 9-го тура РПЛ с "Химками" со счетом 0:1.
Лев Лещенко: "Динамо" нужен жесткий тренер. Я знаю одного такого - Черчесов
Народный артист РСФСР, члена консультативного совета московского "Динамо" Лев Лещенко ответил на вопрос, какой тренер нужен московской команде.
Фото: Олег Бухарев / Матч ТВ
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