Как сообщает источник, восстановление прошло успешно. Голкипер сейчас работает наравне с другими вратарями "сине-бело-голубых". Также отмечается, что Лунев все же пока не готов к тому, чтобы принять участие в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги со "Спартаком".
Напомним, что повреждение вратарь "Зенита" получил в июле в игре с "Ахматом" (1:1). Петербургский клуб 3 октября проведет гостевой матч с московским "Спартаком". Встреча начнется в 19:00 по Москве на "Открытие Арене".
Источник: телеграм-канал журналиста Вячеслава Короткина
Лунев вернулся в расположение "Зенита", но не примет участие в матче со "Спартаком"
Вратарь "Зенита" Андрей Лунев вернулся в расположение клуба из базы сборной России в Новогорске, где восстанавливался от травмы.
Фото: ФК "Зенит"
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