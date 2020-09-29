Как сообщает источник, "Атлетико" может покинуть полузащитник Эктор Эррера. Мексиканский футболист изучает предложение петербургского "Зенита".
Также сообщается, что форвард "матрасников" Диего Коста может перейти в "ПСЖ".
В минувшем сезоне чемпионата Испании Эррера за 21 матч сделал 2 голевые передачи и получил 2 желтые карточки.
Источник: AS
Источник: "Зенит" интересуется полузащитником "Атлетико" Эррерой
"Зенит" продолжает поиски центрального полузащитника в летнее трансферное окно.
Фото: Marca
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