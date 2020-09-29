РПЛ объявила претендентов на звание лучшего тренера сентября

? Выбираем лучшего тренера месяца



?? Отдайте свой голос за лучшего тренера месяца в #ТинькоффРПЛ в нашей группе ВКонтакте https://t.co/LSmARxh7X5



? В этом сезоне лучшего тренера месяца совместно выбирают болельщики, эксперты Российской Премьер-Лиги и канала МАТЧ ПРЕМЬЕР pic.twitter.com/bGJz3OqbUA