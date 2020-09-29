РПЛ объявила претендентов на звание лучшего тренера сентября

? Выбираем лучшего тренера месяца— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) September 30, 2020
?? Отдайте свой голос за лучшего тренера месяца в #ТинькоффРПЛ в нашей группе ВКонтакте https://t.co/LSmARxh7X5
? В этом сезоне лучшего тренера месяца совместно выбирают болельщики, эксперты Российской Премьер-Лиги и канала МАТЧ ПРЕМЬЕР pic.twitter.com/bGJz3OqbUA
Среди претендентов оказались Сергей Семак, Доменико Тедеско, Виктор Гончаренко, Марко Николич и Мурад Мусаев.
Проголосовать можно в официальной группе РПЛ во "ВКонтакте".