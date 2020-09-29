Источник: "Спартак" увеличил предложение по защитнику "Наполи" Хюсаю до 8 млн евро

Спартак " сделал новое предложение по защитнику "Наполи" Эльсеиду Хюсаю.

Фото: ФК "Наполи"

По данным источника, "красно-белые" увеличили предложение до 8 млн евро. Ранее сообщалось о готовности московского клуба заплатить 7 млн. Самому защитнику предлагается 5-летний контракт с зарплатой 3 млн евро в год.



В стартовых турах нового сезона Серии А Хюсай дважды вышел в основном составе "Наполи". В матче с "Дженоа" албанец отметился голевой передачей.



Источник: Areanapoli