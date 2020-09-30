Лучший футболист – Артем Дзюба ("Зенит")
Лучший тренер – Сергей Семак ("Зенит")
Лучшая команда – "Зенит"
"Надежда" (лучший молодой игрок до 21 года) – Матвей Сафонов ("Краснодар")
За вклад в развитие футбола – Виктор Понедельник
В прошлом сезоне "Зенита" стал чемпионом России и обладателем Кубка России, а нападающий петербургской команды Артем Дзюба поделил звание лучшего бомбардира с Сердаром Азмуном.
Дзюба - лучший игрок по итогам прошлого сезона, Семак - лучший тренер
Исполком РФС утвердил победителей в номинациях по итогам сезона 2019/2020.
Фото: РИА Новости
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