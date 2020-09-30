"Зенит" - вне конкуренции. Исполком РФС утвердил список 33 лучших игроков сезона-2019/20 Исполком РФС утвердил список 33 лучших футболистов по итогам прошлого сезона. Отметим, что в этом списке первых шесть позиций заняли игроки "Зенита".Напомним, что в прошлом сезоне "Зенит" стал чемпионом России, выиграл Кубок страны и Суперкубок России. Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России» Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях! Сегодня, 13:36 Опубликовал: Соловей Павел Теги: РФС Нашли ошибку в статье? Напечатать (3) 40 1 2 3 4 5