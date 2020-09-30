"Мы очень надеемся, что нам удастся подписать контракт с Денисом Глушаковым. Пока не могу сказать, когда это случится, но мы надеемся. Переговоры продвигаются в положительном ключе", - сказал Ульянов.
Ранее была информация, что "Химки" и Глушаков согласовали условия контракта и должны были объявить о подписании 28 сентября.
Последним клубом Глушакова был "Ахмат", который он покинул прошлым летом.
В текущем сезоне РПЛ "Химки" занимают 14-е место в турнирной таблице, набрав 6 очков.
Источник: Sport24
Спортивный директор "Химок": переговоры с Глушаковым продвигаются в положительном ключе
Спортивный директор "Химок" Дмитрий Ульянов рассказал о возможном переходе полузащитника Дениса Глушакова.
Фото: РИА Новости
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