"Мы видим, что текущая динамика с коронавирусом, к сожалению, негативная и она становится сложнее. Готовимся к различным сценариям, но исходим из того, что до Нового года РПЛ и другие лиги смогут провести те матчи, которые были запланированы.
Мы пока не видим серьезных предпосылок для того, чтобы рассматривать вопросы для приостановки чемпионата. Скорее всего, октябрь будет непростым", - сказал Дюков.
Напомним, что в текущем сезоне РПЛ два матча из-за случаев коронавируса в команде пропустил "Ротор".
Источник: Sport24
Дюков: пока не видим серьезных предпосылок для приостановки чемпионата из-за коронавируса
Президент РФС Александр Дюков рассказал о ситуации с коронавирусом в России.
Фото: РФС
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