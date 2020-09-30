"Мне ничего не известно, что вопрос о сокращении количества команд в РПЛ кем-то обсуждался. Ранее рассматривали различные форматы чемпионата, но серьезно вариант о сокращении команд не рассматривался.Моя позиция не изменилась - на данный момент я был бы рад, чтобы в лиге играло 18 клубов", - сказал Дюков.
Президент РФС также отметим, что российским клубам не хватает матчей с высокой интенсивностью, что в итоге сказывается на результатах в еврокубках.
В текущем сезоне РПЛ принимает участие 16 команд.
Источник: СЭ
Дюков заявил, что РПЛ нужно расширить до 18 команд
Президент РФС Александр Дюков поделился своим мнением по поводу сокращения команд в РПЛ.
Фото: Кристина Коровникова
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