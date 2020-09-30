"Нижний Новгород" на выезде в серии пенальти обыграл иркутский "Зенит" - 4:3. Основное время завершилось со счетом 0:0.
В другом матче дня московская "Родина" разгромила "Енисей" - 3:0.
Кубок России. Групповой этап
"Зенит" (Иркутск) - "Нижний Новгород" - 0:0. По пенальти - 3:4
"Родина" - "Енисей" - 3:0
Голы: Лопатин 20, Еременко 72, Пичугин 90
"Родина" разгромила "Енисей" в Кубке России
Сыграны два матча группового этапа Кубка России.
Фото: premierliga.ru
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