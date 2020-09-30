"Родина" разгромила "Енисей" в Кубке России

Сыграны два матча группового этапа Кубка России.
Фото: premierliga.ru
"Нижний Новгород" на выезде в серии пенальти обыграл иркутский "Зенит" - 4:3. Основное время завершилось со счетом 0:0.

В другом матче дня московская "Родина" разгромила "Енисей" - 3:0.

Кубок России. Групповой этап

"Зенит" (Иркутск) - "Нижний Новгород" - 0:0. По пенальти - 3:4

"Родина" - "Енисей" - 3:0

Голы: Лопатин 20, Еременко 72, Пичугин 90

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Теги: Кубок России
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