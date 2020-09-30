"Широкова я давно знаю и продолжаю общаться даже после окончания карьеры. Он часто эмоционально реагирует, но это не дает основания для такого поведения. Думаю, выводы он уже сделал. Жаль, что он совершил такой поступок. Я не пытался разобраться, что произошло. Исходя из поступающей информации, он совершил проступок. В результате суд разберется и вынесет справедливое решение", - сказал Дюков.
Напомним, что в августе Широков во время любительского матча избил арьитра Никиту Данченкова, который после игры написал заявление в полицию. Позже с Широкова взяли подписку о невыезде.
Широкова после инцидента отстранили от работы на "Матч ТВ", где он долгое время являлся экспертом в студии.
Источник: СЭ
Дюков: думаю, Широков выводы уже сделал. Суд разберется в этом деле
Президент РФС Александр Дюков поделился своим мнением о деле бывшего игрока сборной России Романа Широкова.
Фото: Василий Пономарёв
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