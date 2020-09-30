В последний раз футболист появлялся на поле в рамках 28-го тура чемпионата России прошлого сезоне в матче с "Ахматом" (1:1). Лунева на 85 минуте заменил Михаил Кержаков.
"Привет, Андрей". Лунев вернулся в общую группу "Зенита"
Вратарь "Зенита" Андрей Лунев возобновил тренировки с командой.
В последний раз футболист появлялся на поле в рамках 28-го тура чемпионата России прошлого сезоне в матче с "Ахматом" (1:1). Лунева на 85 минуте заменил Михаил Кержаков.
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