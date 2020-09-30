Ранее Федун предложил назвать новые улицы у стадиона "Открытие Арена" в честь легендарных футболистов "Спартака".
Среди предложенных вариантов названий улиц фамилия братьев Старостиных, Фёдора Черенкова, Ильи Цымбаларя, Игоря Нетто и других футболистов, внесших весомых вклад в историю "Спартака".
Источник: пресс-служба московского клуба.
Правительство Москвы рассмотрит идею назвать новые улицы у стадиона "Спартака" в честь его легенд
Городская межведомственная комиссия по наименованию объектов города Москвы рассмотрит заявку владельца "Спартака" Леонида Федуна.
Фото: ФК "Спартак"
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