"Текстильщик" разгромил "Салют" и другие результаты Кубка России

Салют Белгород – Текстильщик 0:3
Голы: Аппаев, 15, 36, Горюшкин, 32.
Нереализованный пенальти: Погребняк, 67.
Машук-КМВ – Динамо-Брянск 1:0
Гол: Дулаев, 75.
Нереализованный пенальти: Сорокин, 89.
Волга Ульяновск – Велес 2:4
Голы: Ден. Рахманов, 80 (пен), Карпук, 90+3 (пен) - Алиев, 2, 19, Стефанович, 39, Захаров, 87 (аг).
Родина – Енисей 3:0
Голы: Лопатин, 17, Еременко, 72, Пичугин, 90.
Зенит Иркутск – Нижний Новгород 0:0 (пен. 3:4)
Серия пенальти: Попов - 0:1. Насадюк - 1:1. Гащенков - 1:2. Бондаренко - 2:2. Сулейманов - 2:3. Селеменев - 3:3. Зуйков - 3:4. Пономаренко - 3:4 (вратарь). Маляров - 3:4 (вратарь). Гайдуков - 3:4 (вратарь).
Матч "Звезда" — "Оренбург" был отменён. Футболисты хозяев изолированы в связи со случаями выявления коронавируса, а команде присудили техническое поражение.