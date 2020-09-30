- "Зенит" назван лучшей командой минувшего сезона? А кто еще должен быть на этом месте? Во-первых, взяли чемпионство. Во-вторых, с таким отрывом. В-третьих, выиграли все титулы в стране, - цитирует Радимова "Матч ТВ".
В прошлом сезоне "Зенита" стал чемпионом России и обладателем Кубка России, а нападающий петербургской команды Артем Дзюба поделил звание лучшего бомбардира с Сердаром Азмуном. В список 33 лучших игроков сезона вошло 10 представителей сине-бело-голубых.
"Кто еще должен быть на первом месте, если не "Зенит"? Радимов - о премии РФС лучшей команде минувшего сезона
Тренер "Зенита-2" Владислав Радимов прокомментировал признание "Зенита" лучшей командой минувшего сезона по версии РФС.
Фото: ФК "Зенит"
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