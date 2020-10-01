Тедеско признан лучшим тренером РПЛ второй месяц подряд

Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско признали лучшим тренером РПЛ в сентябре, в августе он также был обладателем этой награды.
Фото: ФК "Спартак"
Наставник "Спартака" Доменико Тедеско признан лучшим тренером Российской Премьер-Лиги в сентябре - второй месяц подряд. Тедеско единогласно выбрали представители РПЛ, эксперты телеканала "Матч Премьер" и болельщики.

Также на это звание номинировались Сергей Семак ("Зенит"), Виктор Гончаренко (ЦСКА), Марко Николич ("Локомотив") и Мурад Мусаев ("Краснодар").

Московский "Спартак" вместе с петербургским "Зенитом" возглавляет турнирную таблицу, уступая конкуренту лишь по дополнительным показателям. Команды набрали по 20 очков после 9 туров, в следующем туре их ждет очная встреча на поле красно-белых. В прошлом сезоне "Спартак" по итогам чемпионата занял седьмое место.

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Теги: Спартак Тедеско
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