Наставник "Спартака" Доменико Тедеско признан лучшим тренером Российской Премьер-Лиги в сентябре - второй месяц подряд. Тедеско единогласно выбрали представители РПЛ, эксперты телеканала "Матч Премьер" и болельщики.
Также на это звание номинировались Сергей Семак ("Зенит"), Виктор Гончаренко (ЦСКА), Марко Николич ("Локомотив") и Мурад Мусаев ("Краснодар").
Московский "Спартак" вместе с петербургским "Зенитом" возглавляет турнирную таблицу, уступая конкуренту лишь по дополнительным показателям. Команды набрали по 20 очков после 9 туров, в следующем туре их ждет очная встреча на поле красно-белых. В прошлом сезоне "Спартак" по итогам чемпионата занял седьмое место.
Тедеско признан лучшим тренером РПЛ второй месяц подряд
Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско признали лучшим тренером РПЛ в сентябре, в августе он также был обладателем этой награды.
Фото: ФК "Спартак"
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