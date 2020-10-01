Дзюба о "Краснодаре": молодцы! Всем, кто говорит, что российский чемпионат - дно

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба отреагировал на выход "Краснодара" в групповой турнир Лиги чемпионов.
Фото: РИА Новости
Форвард петербургского "Зенита" Артем Дзюба поделился эмоциями по поводу победы "Краснодара" в раунде плей-офф и выхода в группу Лиги Чемпионов.

- Молодцы! Всем, кто говорит, что российский чемпионат - дно. Достали уже отмазываться. Браво! Браво! Браво! - сообщил Дзюба в сторис своего аккаунта в инстаграме.


"Краснодар" одержал победу в гостях над греческим ПАОК со счетом 2:1 и в первый раз за время своего существования пробился в групповой этап Лиги чемпионов. В первом матче "быки" также были сильнее с тем же счетом 2:1. Впервые в истории в группе ЛЧ сыграет сразу три российских клуба - это "Зенит", "Локомотив" и "Краснодар".

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Теги: Краснодар Дзюба
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