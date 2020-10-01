Главный тренер "Зенита" Сергей Семак выразил сожаление, что не получилось вновь взять в команду Александра Кокорина.
- Кокорин был важен для нас. Для борьбы за выход из группы в Лиге чемпионов нам были нужны два игрока. Я говорил об этом руководству, - сказал Семак. - Не было ли мысли, что, возможно, он и не нужен был «Зениту»? Нет. Я прекрасно знаю его возможности и нисколько не сомневаюсь, что он один из лучших футболистов России.
"Зенит" и "Спартак" после 9 сыгранных туров возглавляют турнирную таблицу Российской премьер-лиги, набрав по 20 очков. В следующем туре лидеры чемпионата встречаются между собой в Москве. Александр Кокорин после годичной аренды в "Сочи" подписал контракт со "Спартаком, но провел за свой новый клуб лишь два неполных матча и не отметился в протоколе результативными действиями.
Источник: "Известия"
Семак: Кокорин был нужен "Зениту". Он один из лучших футболистов России
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак поделился мнением о бывшем игроке своей команды Александре Кокорине.
Фото: ФК "Спартак"
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