— Это пока только маленький шажочек для "Краснодара". И мы видим, что команда постепенно движется наверх. Поздравлять Сергея Галицкого будем тогда, когда команда будет обыгрывать "Баварию", "Барселону", "Манчестер Сити" на своем стадионе, — рассказал экс-футболист в интервью Sport24.
Быстров считает, что футбольной бог вознаградил "Краснодар" за все старания. Они играли в тяжелом графике с третьим днём на четвертый, но всё равно справились. Он отмечает, что в матче с ПАОКом хорошо сыграли все линии нападения.
36-летний Быстров играл за "Краснодар" с лета по 2014 по лето 2017 года.
Быстров: поздравлять Галицкого будем тогда, когда команда будет обыгрывать топ-клубы на своём стадионе
Бывший футболист "Краснодара" Владимир Быстров считает, что поздравлять президента команды Сергея Галицкого пока рано.
Фото: инстаграм Владимира Быстрова
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