Быстров: поздравлять Галицкого будем тогда, когда команда будет обыгрывать топ-клубы на своём стадионе

Бывший футболист "Краснодара" Владимир Быстров считает, что поздравлять президента команды Сергея Галицкого пока рано.

Фото: инстаграм Владимира Быстрова