Как сообщается, 23-летний футболист будет играть под номером "15".
Помимо Плиева, "Уфа" арендовала у "Краснодара" защитника Сергея Бородина, у "Рубина" латераля Олега Данченко, у киевского "Динамо" хавбека Ахмеда Алибекова, а также купила полузащитника Владислава Камилова у "СКА-Хабаровска" и форварда Тимура Жамалетдинова у ЦСКА.
В текущем сезоне подопечные Вадима Евсеева идут на предпоследнем месте турнирной таблицы РПЛ с пятью очками.
Новичок "Уфы" Плиев определился с игровым номером
Арендованный "Уфой" у "Ростова" защитник Константин Плиев определился с игровым номером в новом клубе.
Фото: ФК "Ростов"
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