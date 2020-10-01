Новичок "Уфы" Плиев определился с игровым номером

Арендованный "Уфой" у "Ростова" защитник Константин Плиев определился с игровым номером в новом клубе.
Фото: ФК "Ростов"
Как сообщается, 23-летний футболист будет играть под номером "15".

Помимо Плиева, "Уфа" арендовала у "Краснодара" защитника Сергея Бородина, у "Рубина" латераля Олега Данченко, у киевского "Динамо" хавбека Ахмеда Алибекова, а также купила полузащитника Владислава Камилова у "СКА-Хабаровска" и форварда Тимура Жамалетдинова у ЦСКА.

В текущем сезоне подопечные Вадима Евсеева идут на предпоследнем месте турнирной таблицы РПЛ с пятью очками.

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Автор:
Теги: Уфа Плиев К
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

Геркус: Миранчук хотел уйти из "Локомотива" бесплатно, но потом отозвал заявление, узнав, что будут последствия
Медведев: перчатка Газизова? Надо спрашивать тех, кто ее собирался бросать. Может, она летит где-нибудь 5
"Ростов" сообщил о трансфере Шомуродова в "Дженоа" 4
Новичок "Уфы" Плиев определился с игровым номером
Известна причина, почему Ломовицкий инициировал уход из "Химок"
Губернатор Томской области - Кержакову: задача - сохранить "Томь" в ФНЛ
"Хорошая книга — лучший товарищ, когда в душе разведены мосты". Анна Семак — о чтении книги Мэй Маск 7
Тихонов назвал позиции, которые у "Краснодара" нуждаются в усилении
Быстров: поздравлять Галицкого будем тогда, когда команда будет обыгрывать топ-клубы на своём стадионе 3
Семак о борьбе за чемпионство: в этом сезоне все будет сложнее 1
Аренду Ломовицкого в тульский "Арсенал" должны завершить сегодня
Игнатьев: «Краснодар» проявил мужской характер и полностью справился с грузом ответственности
Источник: Глушаков подписал контракт с "Химками" 1
Химки объявили о возвращении Ломовицкого в "Спартак"
Арену "Зенита" могут признать летним стадионом в Лиге чемпионов 1
Анна Семак объяснила, почему её муж — мужчина мечты 7
Источник: Рассказов уйдет в аренду в тульский "Арсенал" 1
Семак: Кокорин был нужен "Зениту". Он один из лучших футболистов России 12
Дзюба о "Краснодаре": молодцы! Всем, кто говорит, что российский чемпионат - дно 12
"Берга будет недостаточно". Быстров призвал Галицкого купить в "Краснодар" нового нападающего 3
Тедеско признан лучшим тренером РПЛ второй месяц подряд 14
Газинский: матч с любой командой из первой или второй корзины станет большим событием
Источник: "Краснодар" может приобрести Семенова
«Краснодар» использовал последний шанс на третий клуб в Лиге Чемпионов. Почему такого не будет минимум до 2026-го 3
Главный тренер "Аталанты" Гасперини: Миранчук - один из наших главных трансферов 3
Газинский: факт - без болельщиков в футбол играть скучно
"Баварии" остался один трофей до повторения рекорда "Барселоны"
Берг: я ждал этого на протяжении долгого времени - всю свою карьеру 1
В групповом турнире ЛЧ сыграет четыре новичка - максимальное количество за последние девять лет
Газинский: нашей задачей было добиться исторического успеха для клуба. И мы это сделали!
Все новости