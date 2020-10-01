— Он хотел уйти свободным агентом уже зимой. Написал заявление, была попытка со стороны игрока уйти за ноль. Ноль, понимаете? Сказать: "Спасибо за проведенное время, до свидания, я пошел". Это факт и объективная реальность. Мы сказали, что будем этому препятствовать — через палату, через все на свете. Была огромная работа проделана, чтобы заблокировать этот уход. И игрок отозвал заявление, понимая, что он нарвется на последствия — на дисквалификацию. Достаточно конфликтная была ситуация, — рассказал Геркус в интервью Sport24.
24-летний Миранчук подписал последний контракт с "Локомотивом" летом 2017 года. Геркус рассказал, что до этого, в контракте Миранчука была сумма отступных в 15 или 25 млн евро, но цена понизилась с целью стороны игрока сделать фиксированным уход футболиста за 8 млн евро, хотя изначально, как сообщает функционер, они хотели остановиться на сумме в 5 млн евро.
Геркус добавил, что в тот момент "Рубин" предлагал за футболисты 5 млн евро, но они не хотели отпускать игрока за эту сумму. Тогда стороны договорились о сумме отступных в 8 млн евро и то, что Миранчук останется в команде ещё на год-два.
Напомним, в начале сентября текущего года футболист стал игроком "Аталанты" за 14,5 млн евро.
Геркус: Миранчук хотел уйти из "Локомотива" бесплатно, но потом отозвал заявление, узнав, что будут последствия
Бывший генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус рассказал, что футболист Алексей Миранчук мог покинуть команду бесплатно.
Фото: ФК "Локомотив"
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