— "Спартак" стал сильнее, практически во всех компонентах, я об этом уже говорил. Команда очень серьезная. Прибавили во всем: и в прессинге, и в контроле. Игра команды смотрится сбалансированно и хорошо, — рассказал Семак в интервью пресс-службе питерского клуба.
Семак назвал игру против "Спартака" принципиальной, каждая из которых носит особый характер, но добавил, что за победу в таком матче дают также три очка, как и в других. Сейчас интерес к игре, по мнению тренера, добавляет то, что команды набрали одинаковое количество после девяти туров.
Игра "Спартак" — "Зенит" на "Открытие Арене" пройдёт 3 октября.
Семак: "Спартак" стал сильнее, практически во всех компонентах. Игра смотрится сбалансированно и хорошо
Фото: ФК "Зенит"
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