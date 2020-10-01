Ранее функционер заявил, что он намного лучше как менеджер, чем Смородская.
"Везде, откуда уходил господин Геркус, он оставлял разруху и долги. Это человек с большим самомнением, но с полным отсутствием каких-либо талантов по всем направлениям.
Чемпионство с "Локомотивом"? Он пришёл на отлаженную до последнего пунктика машину! Сработал мой "багаж"? Абсолютно верно! Мне смешно слышать такие заявления от Геркуса. Он бы меня обыграл… Да он ноль без палки!" - передает слова Смородской "Спорт-экспресс".
Напомним, что в июле 2010 года Ольга Смородская была назначена на должность президента "Локомотива". В августе 2016 года она покинула свой пост вместе с ещё 15 сотрудниками.
Преемником Смородской стал Илья Геркус. На должность его пригласил глава РЖД Олег Белозеров. Во время президентства Геркуса "Локомотив" выиграл чемпионат России в сезоне 2017/2018, а годом ранее стал обладателем Кубка страны.
Смородская - о Геркусе: да он ноль без палки!
Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская ответила своему преемнику, экс-гендиректору "железнодорожников" Илье Геркусу.
Фото: ФК "Локомотив"
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