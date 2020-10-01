Глушаков - о первой тренировке в составе "Химок": эмоции - огонь! (фото) Новичок "Химок" полузащитник Денис Глушаков поделился эмоциями от перехода в подмосковный клуб и показал фото с тренировки. View this post on Instagram Благодарю ФК "Химки" за приглашение! ?? Очень рад присоединиться к новой команде - уже провел первую тренировку. Эмоции - огонь! ? Соскучился по футболу. (PS - я вернулся ? ??#глушаков #химки #россия #рпл#футбол A post shared by Denis Glushakov (@glushak8) on Oct 1, 2020 at 6:41am PDT Сегодня стало известно, что 33-летний хавбек подписал контракт с "Химками" сроком до конца сезона. Напомним, что последним клубом Глушакова был "Ахмат", в составе которого полузащитник провел 24 матча и забил 4 гола. Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России» Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях! Сегодня, 17:11 Опубликовал: Андрей Бабич Теги: Глушаков Химки Нашли ошибку в статье? Напечатать (1) 100 1 2 3 4 5