Глушаков - о первой тренировке в составе "Химок": эмоции - огонь! (фото)

View this post on Instagram

Благодарю ФК "Химки" за приглашение! ?? Очень рад присоединиться к новой команде - уже провел первую тренировку. Эмоции - огонь! ? Соскучился по футболу. (PS - я вернулся ? ??#глушаков #химки #россия #рпл#футбол