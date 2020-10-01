Глушаков - о первой тренировке в составе "Химок": эмоции - огонь! (фото)

Новичок "Химок" полузащитник Денис Глушаков поделился эмоциями от перехода в подмосковный клуб и показал фото с тренировки.



Сегодня стало известно, что 33-летний хавбек подписал контракт с "Химками" сроком до конца сезона.Напомним, что последним клубом Глушакова был "Ахмат", в составе которого полузащитник провел 24 матча и забил 4 гола.