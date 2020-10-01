"Глушаков — опытный парень, чемпион страны. С возрастом иногда уходят лишние качества, поэтому он сможет улучшить качество игры "Химок" и укрепить командный дух.
Лишнего веса у Глушакова нет, поэтому не думаю, что он потерял форму. После перерыва на матчи сборных "Химки" играют с "Локомотивом" и "Спартаком". В этих матчах Глушаков будет рвать жилы", - приводит слова Червиченко Sport24.
Червиченко с 2004 по 2005 год занимал пост президента "Химок". Специалист покинул команду после того, как она не смогла выйти в Премьер-Лигу по итогам сезона.
Напомним, что сегодня, 1 октября, Глушаков подписал годичный контракт с "Химками". После 9-и туров подмосковный клуб занимает 14 место в РПЛ.
Червиченко прокомментировал переход Глушакова в "Химки"
Бывший президент "Химок" Андрей Червиченко прокомментировал переход полузащитника Дениса Глушакова в подмосковную команду.
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!