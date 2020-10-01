30 сентября "Краснодар" обыграл ПАОК (2:1) и вышел в групповой этап Лиги чемпионов. 1 октября португальские "Риу Аве" и "Спортинг" проиграли "Милану" (2:2, 8:9 по пен.) и ЛАСК (1:4) в квалификации Лиги Европы.
После этих матчей отставание России от Португалии сократилось до 4,4 балла.
Напомним, что в групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2020/2021 от России выступят "Зенит", "Локомотив" и "Краснодар", в Лиге Европы — ЦСКА. От Португалии "Порту" в ЛЧ, "Бенфика" и "Брага" — в ЛЕ.
Лидирует в рейтинге по-прежнему Испания. Совсем немного от нее отстает Англия, далее следуют Италия, Германия и Франция.
Таблица коэффициентов УЕФА:
1. Испания — 81,283
2. Англия — 79,140
3. Италия — 62,010
4. Германия — 61,141
5. Франция — 50,581
6. Португалия— 40,949
7. Россия — 36,549
Итоговое место в этом рейтинге влияют на количество клубов, которые смогут делегировать страны в еврокубки.
Россия приблизилась к Португалии в таблице коэффициентов УЕФА
Россия сократила отставание от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА по итогам еврокубковой недели.
Фото: ФК "Краснодар"
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