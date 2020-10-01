Как сообщает источник, норвежец нравится главному тренеру ЦСКА Виктору Гончаренко, однако московский клуб пока не собирается делать "Ростову" предложение по хавбеку. Сам Норманн мечтает перейти в клуб АПЛ.
Напомним, что полузащитник перешел в "Ростов" в 2019 году. За это время Норманн провел 40 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил 2 гола и сделал 6 результативных передач.
Источник: Metaratings
СМИ: "Ростов" не намерен продавать Норманна дешевле 25 млн евро. Игрок интересен ЦСКА
"Ростов" готов продать полузащитника Матиаса Норманна в другой клуб не менее чем за 25 млн евро.
Фото: ФК "Ростов"
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