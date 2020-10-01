Встречу прокомментируют Константин Генич и Роман Трушечкин, Денис Казанский будет ведущим выездной студии. Игру покажет телеканал "Матч ТВ".
Напомним, что "Спартак" и "Зенит" после 9-и туров делят 1-ю строчку чемпионата России. Встреча команд начнется 3 октября в 19:00 по Москве. Судить матч будет бригада Павла Кукуяна. За ВАР будет отвечать Сергей Карасев.
Источник: "Матч ТВ"
Генич и Трушечкин прокомментируют встречу "Спартака" и "Зенита" на "Матч ТВ"
Стало известно, кто из комментаторов будет работать на центральном матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги "Спартак" – "Зенит".
Фото: ютуб-канал "Коммент.Шоу"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!