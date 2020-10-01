Объединение Supporters group вышло из состава "Фратрии"

Одно из объединений болельщиков "Спартака" покинуло группу "Фратрия".
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Мы - объединение болельщиков «Спартака» Supporters Group и ряд поддержавших нас коллективов, спешим довести до вас важную информацию! После долгих внутренних совещаний, ряда встреч (как внутри коллектива, так и с авторитетными представителями многомиллионной армии нашей команды) мы приняли решение выйти из объединения болельщиков «Фратрия». Мы продолжаем двигаться своим курсом. Уверенны, что накопленный нами опыт в поддержке команды, социальной активности, благотворительной деятельности, организации и проведению спортивно-массовых мероприятий, позволит нам и далее прославлять славное имя спартаковских болельщиков! В связи с нашим выходом из «Фратрии» просим впредь не отождествлять нас с данной организацией и не считать заявления и акции «Фратрии» единым мнением и позицией всех болельщиков «Спартака». Мы убедительно просим представителей СМИ и многочисленных блоггеров не спекулировать на данной теме! Мы были и есть единая трибуна - с общей целью поддержки и отстаивания интересов «Спартака». Везде и всегда!

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Объединение болельщиков "Спартака" Supporters Group приняло решение двигаться своим курсом.

"После долгих внутренних совещаний, ряда встреч (как внутри коллектива, так и с авторитетными представителями многомиллионной армии нашей команды) мы приняли решение выйти из объединения болельщиков "Фратрия", - говорится в заявлении.

В ближайшем матче РПЛ "Спартак" на своем поле примет "Зенит". Поединок состоится 3 октября и начнется в 19:00 мск.

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Теги: Спартак
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