"Несмотря на эпидемию коронавируса мы продолжаем развитие спорта номер один в нашей стране. За полтора года нам с вами удалось добиться ряда важных результатов по ключевым направлениям работы. Всех нас радует успешное выступление сборной России. Команда смогла выйти на чемпионат Европы и одержала 10 побед в 12 матчах.
В профессиональном футболе хочу отметить реформу в Кубке России. Мы ввели элитный групповой этап турнира, что дает больше возможностей для команд из всех лиг сыграть с ведущими клубами страны. Призовой фонд Кубка России увеличился в десять раз.
Безусловно, мы все ждем более успешного и удачного выступления российских клубов в Европе. Есть потенциал для повышения качества судейства. Работа над этой задачей уже ведется и в ближайшее время, как мы рассчитываем, даст результат. Важным шагом в этом решении стало введение ВАР на всех матча РПЛ. При этом необходимо не только улучшать качество судейства, но и менять отношение футбольного сообщества к профессии футбольного судьи, повышать общий уровень знаний и понимания правил игры", - сказал Дюков на ютуб-канале РФС.
Дюков: необходимо менять отношение футбольного сообщества к профессии футбольного судьи
Президент РФС Александ Дюков обратился к делегатам конференции Российского футбола союза.
Фото: Дмитрий Голубович/Чемпионат
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