Тедеско: "Спартаку" далеко до идеала

Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско поделился ожиданиями от предстоящего матча 10-го тура РПЛ с "Зенитом".
Фото: ФК "Спартак"
"Я рад, что наша работа здесь дает плоды. Благодарен за это игрокам, без которых это было бы невозможно. Мы будем продолжать работать над собой. Прекрасно понимаем, что пока "Спартаку" далеко до идеала.

Впереди серьезная проверка - матч с "Зенитом". Это чемпион и обладатель Кубка России, участник Лиги чемпионов и команда с самым дорогим составом", - цитирует Тедеско пресс-служба красно-белых.

Матч "Спартак" - "Зенит" состоится 3 октября. Начало - в 19:00 мск.

В текущем сезоне РПЛ подопечные Тедеско занимают второе место в турнирной таблице, набрав 20 очков.

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Теги: Спартак Тедеско
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