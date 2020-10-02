"Лично у меня не было предметного общения по этому поводу с кем-то из клуба. Можно, наверное, говорить о каком-то моем желании вернуться, на каком-то этапе мои представители могли неформально обсуждать этот вопрос, но этим дело и ограничилось. Все это утекало в прессу, и я понимаю откуда…" - сказал Глушаков.
Вчера 33-летний хавбек стал игроком "Химок". Контракт с Глушаковым подписан до конца текущего сезона.
Этим летом Глушаков покинул "Ахмат" в стасусе свободного агента. Ранее он также выступал за "Локомотив" и "Спартак".
В прошлом сезоне РПЛ Глушаков в составе "Ахмата" провел 24 матча и забил 4 мяча.
В текущем сезоне РПЛ "Химки" занимают 14-е место, набрав 6 очков.
Источник: Sport24
Глушаков: у меня не было предметного общения по переходу в "Спартак"
Полузащитник Денис Глушаков прокомментировал слухи о возвращении в "Спартак".
Фото: ФК "Химки"
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