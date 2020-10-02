"Сейчас я ближе к тому футболу, в который мечтаю играть. Общение с игроками "Спартака" дает мне многое. Это касается и российских ребят - Джикии, например. И молодых европейцев - Крала, Ларссона. Интересно услышать их точку зрения, сравнить со своими идеями", - приводит слова Тедеско пресс-служба красно-белых.
Тедеско возглавил "Спартак" в октябре прошлого года. По итогам прошлого сезоне московская команда под его руководством заняла седьмое место в турнирной таблице и не попала в еврокубки.
В текущем сезоне РПЛ "Спартак" занимает второе место, имея всвоем активе 20 очков.
В ближайшем матче красно-белые на своем поле сыграют с "Зенитом". Поединок состоится 3 октября.
Тедеско: "Спартак" поменял меня как тренера
Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско рассказал о работе в московском клубе.
Фото: ФК "Спартак"
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