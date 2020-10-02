"Если говорить об объективных вещах, "Спартак" как-то подсел. В первых турах запредельная хорошая скорость, давление на соперника убавилась, а "Зенит" наоборот, раньше был тяжеловат, у него не получалась командная игра, но в последнем матче питерцы показали, что у них все выровнялось.
С учетом того, что все остались живы-здоровы, травмы не подтвердились и "Зенит" выйдет в своем сильном составе, я думаю, что "Спартак" точно не выиграет", - сказал Червиченко.
Напомним, что у "Зенита" в матче 9-го тура РПЛ с "Уфой" травмы получили Ловрен, Малком и Азмун. Все эти игроки вчера не занимались в основной группе петербургской команды. Решение по травмированным игрокам тренерский штаб "Зенита" примет накануне поединка со "Спартаком".
Матч "Спартак" - "Зенит" состоится 3 октября. Начало - в 19:00 мск.
Красно-белые занимают второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков. "Зенит" расположился на первой позиции, имея в своем активе 20 баллов.
Источник: Metaratings.ru
Червиченко заявил, что "Спартак" точно не выиграет у "Зенита"
Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко поделился ожиданиями от предстоящего матча 10-го тура РПЛ красно-белых с "Зенитом".
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