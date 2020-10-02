"Я иду к своей цели - попаданию в сборную. Если бы я хотел заработать денег, уже бы уехал: были варианты в Казахстане, Турции. Но я очень хочу попасть в сборную и делаю всё для этого. Надеюсь, через "Ростов" получится", - сказал Обухов.
Вчера "Ростов" объявил о подписании контракта с 28-летним форвардом. Последним клубом Обухова был "Тамбов". Ранее он также выступал за "Спартак", "Сочи" и "Кубань".
В текущем сезоне РПЛ Обухов провел 9 матчей, но результативными действиями не отметился.
В ближайшем матче "Ростов" на выезде сыграет с "Сочи". Поединок состоится 4 октября и начнется в 16:30 мск.
Команда Валерия Карпина занимает третье место в турнирной таблице, набрав 17 очков.
Источник: Чемпионат
Обухов: я иду к своей цели - попаданию в сборную
Нападающий "Ростова" Владимир Обухов рассказал о своих ближайших целях.
Фото: ФК "Тамбов"
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