"Клуб прикладывает много усилий, чтобы найти игрока на позицию правого защитника и полностью доверяю руководству в этом вопросе. На данном этапе я сосредоточен на подготовке к предстоящему матчу с "Зенитом", а не на трансферном политике", - сказал Тедеско.
Напомним, что вчера "Спартак" отправил защитника Николая Рассказова в аренду в тульский "Арсенал".
Матч "Спартак" - "Зенит" состоится 3 октября. Начало - в 19:00 мск.
Тедеско: клуб прикладывает много усилий, чтобы найти правого защитника
Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско рассказал о работе по поиску правого защитника.
Фото: ФК "Спартак"
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