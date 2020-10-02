"У нас в обойме постоянно 4-5 отличных нападающих, и при всем желании, играют только двое из них, поэтому остальные начинают игру на скамейке. Меня всегда спрашивают о том, кто не играет, но никогда о том, кто вышел на поле. Почему Джордан вышел на поле в игре с "Рубином" и забил мяч, почему Понсе вышел в стартовом составе в игре с ЦСКА и также отличился голом? Это хорошо, когда есть в команде возможности и можно подобрать оптимальный состав на каждый матч.
У Соболева в последнее время были небольшие проблемы со здоровьем, что также повлияло на выбор стартового состава в предыдущих матчах," - сказал Тедеско.
Тедеско заявил, что играть в составе могут только два нападающих из пяти
Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско рассказал о выборе нападающих на матчи.
Фото: ФК "Спартак"
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