"Мы сказали Урунову, что еще и ГУМ есть. Конечно, поиздевались еще недели две. Айртон увидел покупки Урунова, потом собрал у всех Луи Виттон, сделал фото. Этим он подколол Урунова", - сказал Ещенко в программе Коммент.Шоу.
Урунов перешел из "Уфы" в "Спартак" в начале августа, подписав с московским клубом долгосрочный контракт.
Напомним, что Урунов сразу после перехода в "Спартак" опубликовал фото с дорогими покупками, но через некоторое время удалил пост.
Ещенко: издевались над Уруновым две недели
Защитник "Спартака" Андрей Ещенко рассказал о реакции игроков команды на покупки дорогих брендов Гуччи и Луи Виттон полузащитником Остоном Уруновым.
Фото: ФК "Спартак"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!