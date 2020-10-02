— Под жесткую цензуру попал лицевой баннер на нашей выездной трибуне в предстоящей игре со "Спартаком". За годы профилактической деятельности ответственные лица хорошо прокачали воображение и могут додумать запрещенную подоплеку к любому рисунку и тексту, — сказано в группе "Ландскроны" Вконтакте.
В заявлении добавлено, что в стане болельщиков "Спартака" одна из организаций фаната испытывает не меньшие проблемы. Зенитовцы пожелали им избежать подобной участи, чтобы на матче были все три перфоманса от болельщиков "красно-белых".
Напомним, завтра, 3 октября, в рамках 10-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги "Спартак" и "Зенит" проведут очный матч. Игра начнётся в 19:00 по московскому времени.
Фанатское объединение "Зенита" пожаловалось на цензуру баннеров перед игрой со "Спартаком"
"Ландскрона" опубликовало заявление о цензуре своих баннеров перед матчем 10-го тура РПЛ со "Спартаком".
Фото: "Ландскрона"
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