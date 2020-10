Евсеев поделился эмоциями от встречи с главой республики

View this post on Instagram

Сегодня прошла встреча с главой Республики. Радий Фаритович позвал команду в Дом Республики, по лицам игроков было видно, что им такое внимание очень приятно. Встреча прошла позитивно и продуктивно. Президент сказал главное: в Башкортостане футбол и дальше будет развиваться как спорт высших достижений. И что за нами следят, переживают и понимают, что есть текущие проблемы с результатом. Для этого и была сделана встреча, чтобы понять, что хотят футболисты, что хочет руководство. Для команды это большой плюс, что президент республики следит за «Уфой», что пригласил нас в дом правительства. Мы поняли, что за нас переживают. И что профессиональный футбол в Уфе был, есть и будет. #спорт #нашалигачемпионов #премьерлига #футбол #фкуфа #уфа #евсеев