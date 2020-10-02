Зобнин: как только придёт правый защитник, я вернусь в полузащиту. Но в обороне я себя нормально чувствую

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин рассказал, каково ему играть на позицию правого защитника.
Фото: ФК "Спартак"
— Всем понятна ситуация, что сейчас ищется правый защитник. Как только придёт игрок на эту позицию, я вернусь в полузащиту. Но в обороне я себя нормально чувствую, — цитирует Зобнина "Матч ТВ".

Роман Зобнин — первый выбор Доменико Тедеско на позицию правого защитника. Второй — 36-летний Андрей Ещенко. Немецкий специалист не был доволен игрой Николая Рассказова, который в текущем сезоне не сыграл ни одного матча в чемпионате России и был отправлен в аренду в тульский "Арсенал".

Сообщалось, что клуб в серьёзном поиске футболиста на эту позицию.

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Теги: Спартак Зобнин
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