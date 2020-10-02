Рианчо: для "Спартака" победа в матче с "Зенитом" будет означать заявку на чемпионство

Экс-наставник московского "Спартака" Рауль Рианчо поделился ожиданиями от предстоящего матча команды с "Зенитом".
Фото: ФК "Спартак"
— Для "Спартака" победа в таком матче будет означать заявку на чемпионство. Победа заставит болельщиков красно-белых мечтать о титуле, я думаю, игроки этого понимают и сделают все, чтобы победить "Зенит", — рассказал тренер в интервью Sport24.

Рианчо считает, что отсутствие еврокубков, которые сильно снижают тонус, может сыграть на руку команде Доменико Тедеско. Испанец уверен, что дерби получатся очень жаркими.

Напомним, Рианчо был исполняющим обязанности главного тренера "Спартака" в 2018 году после увольнения Массимо Карреры. Под его руководством команда провела шесть матчей.

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Спартак Зенит Рианчо
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(5)

Последние новости

РПЛ заявила, что передача эскизов фанатских баннеров "Спартака" третьим лица является недопустимой
Филипп: очень рад переходу в "Вольфсбург", этот клуб подходит мне на сто процентов 1
Мирзов: хочу помочь "Химкам" и показать себя 1
"Спартаку" интересен бразильский хавбек
"Динамо" отправило Филиппа в аренду в "Вольфсбург" 2
Кукуян дает много пенальти в пользу "Зенита", но "Спартак" при нем не проигрывает. Все о судье главного матча осени 9
Рианчо: для "Спартака" победа в матче с "Зенитом" будет означать заявку на чемпионство 1
"Оренбург" объявил об уходе Алвеша
Зобнин: как только придёт правый защитник, я вернусь в полузащиту. Но в обороне я себя нормально чувствую 1
ЦСКА объявил о повреждении Щенникова, полученного на тренировке 3
Евсеев поделился эмоциями от встречи с главой республики
Дест: "Бавария" — хорошая команда, но я следовал сердцу, выбрав "Барселону"
"Брал тебя молодую и красивую, а сейчас ещё красивее". Карпин поздравил жену с днём рождения 4
"Спартак" объявил о годичной аренде Мирзова в "Химки" 6
Варга: я думаю, что вариант Венгера в "Динамо" возможен 3
Кафельников: очередная травма Кокорина? Может быть, это связано со слухами, что он хочет сменить клуб 4
Уткин — о ЦСКА в ЛЕ: один повод для надежд: много новых игроков, обновленная команда, которая может прибавить
Орлов: для "Зенита" будет важно завтра не проиграть и не пропустить "Спартак" вперед. Ничья устроит 11
Наставник "Ротора" Хацкевич пропустит игру с "Уфой" из-за плохого самочувствия
ЦСКА не повезло с жеребьевкой. Сильные соперники не из топ-лиг: победить их трудно, проиграть им – стыдно 1
Известно, когда Шомуродов начнёт тренировки с "Дженоа"
Ещенко — о футболке с медведем: не надену подобное про ЦСКА, они ведут себя правильно, в отличие от некоторых 9
Фанатское объединение "Зенита" пожаловалось на цензуру баннеров перед игрой со "Спартаком" 7
Бабаев — о группе в ЛЕ: легко не будет, но в любом случае стоит задача по выходу
Ещенко — об истории с лайком: Ребров тоже хотел поставить, не успел. Так бы втроём уехали 9
Марио Фернандес заявил, что ЦСКА попалась сложная группа 5
Влашич: рад, что мы сыграем в Хорватии
Гончаренко: наша цель - продолжить путь в весенней части Лиги Европы 6
Ещенко: издевались над Уруновым две недели 4
Тедеско заявил, что играть в составе могут только два нападающих из пяти 3
Все новости