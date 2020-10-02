— Для "Спартака" победа в таком матче будет означать заявку на чемпионство. Победа заставит болельщиков красно-белых мечтать о титуле, я думаю, игроки этого понимают и сделают все, чтобы победить "Зенит", — рассказал тренер в интервью Sport24.
Рианчо считает, что отсутствие еврокубков, которые сильно снижают тонус, может сыграть на руку команде Доменико Тедеско. Испанец уверен, что дерби получатся очень жаркими.
Напомним, Рианчо был исполняющим обязанности главного тренера "Спартака" в 2018 году после увольнения Массимо Карреры. Под его руководством команда провела шесть матчей.
Рианчо: для "Спартака" победа в матче с "Зенитом" будет означать заявку на чемпионство
Экс-наставник московского "Спартака" Рауль Рианчо поделился ожиданиями от предстоящего матча команды с "Зенитом".
Фото: ФК "Спартак"
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